Швейцария вновь подтвердила поддержку территориальной целостности Азербайджана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Швейцария не признает независимость Нагорного Карабаха и никогда не ставила под вопрос территориальную целостность Азербайджана.

Об этом сказали в среду Trend в Федеральном департаменте по иностранным делам Швейцарии.

Швейцария считает, что нагорно-карабахский конфликт продолжает препятствовать нормализации ситуации на Южном Кавказе, сказали в Федеральном департаменте.



"Поэтому, очень важно, чтобы прогресс, достигнутый под эгидой Минской группы ОБСЕ с момента представления Мадридских принципов, не подвергался риску. Швейцарская Конфедерация обеспокоена гуманитарной ситуацией, вызванной войной в Нагорном Карабахе", - отметили в Департаменте.



Кроме того, в госструктуре Швейцарии подчеркнули, что в своих рекомендациях в связи с зарубежными поездками Федеральный департамент рекомендует гражданам страны не посещать Нагорный Карабах.

Отметим, что накануне председатель Национального совета Швейцарии Доминик Де Буман сделал предвзятые заявления в Ереване.

Комментируя данные заявления, глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что, злоупотребляя своим официальным статусом спикера Национального совета Швейцарии, Де Буман в ходе визита в Ереван, противоречо политике нейтралитета Швейцарии, выступает с предвзятыми заявлениями, и наносит вред переговорам по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Высказывания председателя Национального совета Швейцарии Доминика Де Бумана в Ереване в переводе на принятый на международном уровне язык могут расцениваться как поддержка сегрегации и расизма», - сказал он.



Глава пресс-службы МИД напомнил, что в 2012 году Де Буман, нарушив законы, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, незаконно посетил азербайджанские территории, оккупированные армянскими вооруженными силами. «Этим визитом и нынешними высказываниями он демонстрирует оправдание агрессии Армении против Азербайджана, оккупации территории Азербайджана армянскими вооруженными силами и кровавой этнической чистки, совершенной на оккупированных территориях в отношении более одного миллиона азербайджанцев», - сказал Гаджиев.



Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Авторы: Ляман Зейналова, Гюльгыз Мурадова)

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