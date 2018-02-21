Азербайджан призывает МИД Франции не поддаваться на провокации Армении и армянского лобби

21 февраля 2018 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Франция, которая вместе с другими странами-сопредседателями более 25 лет занимается урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, очень хорошо знает о том, что главной причиной напряженности в регионе является продолжение военной оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении. Об этом сказал, комментируя заявление МИД Франции, глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, говорится в среду в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

Армения совершила этническую чистку в отношении более одного миллиона азербайджанцев на своей территории и оккупированных азербайджанских территориях, в результате чего в начале 90-х годов Азербайджан пережил самую большую после Второй мировой войны гуманитарную трагедию. Армения до сих пор не выполняет требований соответствующих резолюций СБ ООН по полному и безоговорочному выводу войск с оккупированных территорий Азербайджана, возвращению на свои родные земли вынужденных переселенцев. Заявление Президента Азербайджана о возвращении азербайджанцев на свои исторические земли, как это закреплено в международных документах и резолюциях СБ ООН, является одним из важных гуманитарных принципов процесса урегулирования конфликта.

Как говорится в сообщении, Францию как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и постоянного члена СБ ООН и других сопредседателей должны серьезно беспокоить незаконные действия Армении, совершаемые с целью аннексии оккупированных территорий Азербайджана, в том числе изменение демографического состава территории и факты уничтожения материально-культурного и религиозного наследия азербайджанского народа, на фоне переговоров по урегулированию конфликта.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Завершается дипломатическая миссия посла Египта в Азербайджане
Политика 20 февраля 19:46
МИД: Режим военной диктатуры должен признать, что стратегическую безуспешность Армении обуславливает оккупация азербайджанских территорий
Политика 20 февраля 18:12
На заседании рабочей группы в Баку обсудили энергосотрудничество Азербайджана и Туркменистана
Политика 19 февраля 19:03
МИД Азербайджана: Заявления оккупанта-Армении о мире являются лицемерием
Нагорно-карабахский конфликт 16 февраля 15:11
Официальный Баку отреагировал на комментарий представителя МИД РФ
Политика 16 февраля 13:39
Граждании РФ исключен Азербайджаном из "черного списка" по Нагорному Карабаху
Политика 14 февраля 15:35
Представитель Ватикана высоко оценил уровень толерантности и уважение к другим религиозным общинам в Азербайджане (ФОТО)
Политика 12 февраля 16:09
Эльмар Мамедъяров примет участие в заседании Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан
Политика 8 февраля 12:52
После президентских выборов в Азербайджане и Армении будут продолжены интенсивные переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта – МИД
Нагорно-карабахский конфликт 7 февраля 16:36
МИД Азербайджана: Спикер Нацсовета Швейцарии наносит вред переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Политика 7 февраля 12:30
Главы МИД Азербайджана и России обсудили нагорно-карабахский конфликт
Политика 2 февраля 11:52
В Баку пройдет министерская конференция Движения неприсоединения
Политика 1 февраля 18:38
Туркменистан продолжит работу по укреплению мира и безопасности – МИД
Туркменистан 1 февраля 17:58
Азербайджанская делегация проведет встречи в Туркменистане
Политика 31 января 11:31
Азербайджан и Межпарламентский союз обсудили двустороннее сотрудничество
Политика 30 января 17:58
Выступление главы МИД Армении является лицемерием и фальшивыми эмоциями – Хикмет Гаджиев
Политика 29 января 22:32
Незаконное посещение членом Европарламента оккупированных азербайджанских территорий означает поддержку терроризма – МИД
Политика 29 января 13:31
Азербайджан направил ноту Канаде
Политика 25 января 18:15