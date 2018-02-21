Азербайджан призывает МИД Франции не поддаваться на провокации Армении и армянского лобби

БАКУ /Trend/ - Франция, которая вместе с другими странами-сопредседателями более 25 лет занимается урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, очень хорошо знает о том, что главной причиной напряженности в регионе является продолжение военной оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении. Об этом сказал, комментируя заявление МИД Франции, глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, говорится в среду в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

Армения совершила этническую чистку в отношении более одного миллиона азербайджанцев на своей территории и оккупированных азербайджанских территориях, в результате чего в начале 90-х годов Азербайджан пережил самую большую после Второй мировой войны гуманитарную трагедию. Армения до сих пор не выполняет требований соответствующих резолюций СБ ООН по полному и безоговорочному выводу войск с оккупированных территорий Азербайджана, возвращению на свои родные земли вынужденных переселенцев. Заявление Президента Азербайджана о возвращении азербайджанцев на свои исторические земли, как это закреплено в международных документах и резолюциях СБ ООН, является одним из важных гуманитарных принципов процесса урегулирования конфликта.

Как говорится в сообщении, Францию как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и постоянного члена СБ ООН и других сопредседателей должны серьезно беспокоить незаконные действия Армении, совершаемые с целью аннексии оккупированных территорий Азербайджана, в том числе изменение демографического состава территории и факты уничтожения материально-культурного и религиозного наследия азербайджанского народа, на фоне переговоров по урегулированию конфликта.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.