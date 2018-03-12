Махмуд Мамедгулиев: Оккупация странами-участницами "Восточного партнерства" территорий друг друга неприемлема

12 марта 2018 14:09 (UTC+04:00)

БРЮССЕЛЬ /Trend/ - Оккупация территории одной страны-члена "Восточного партнерства" другим участником этой инициативы неприемлема, сказал в понедельник заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте на мероприятии, посвященном запуску новой институциональной структуры инициативы «Восточное партнерство» в Брюсселе (Бельгия).

Более 20 процентов территорий Азербайджана оккупированы Арменией, и в результате этого конфликта более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, их фундаментальные права были нарушены, сказал Мамедгулиев.

Отметим, что "Восточное партнерство" является инициативой, направленной на улучшение отношений со странами СНГ в рамках политики соседства Европейского союза. "Восточное партнерство" охватывает шесть соседних стран Европейского союза, включая Азербайджан.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

(Автор: Ляман Зейналова)

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