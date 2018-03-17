Визит Саакяна в США подрывает стратегические отношения между Баку и Вашингтоном – посол

БАКУ /Trend/ - Визит в США Бако Саакяна, представляющегося «главой» вымышленного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, подрывает стратегические отношения между Баку и Вашингтоном, сказал посол Азербайджана в США Элин Сулейманов в ходе радиошоу John Batchelor.

«Такие трещины в отношениях - неблагоприятное явление. Конечно, это [визит] не более чем символический жест, но это подрывает стратегические отношения. Так что мы надеемся увидеть более последовательный, более сплоченный подход, который важен для существующих отношений», - сказал дипломат.

Говоря в целом об американо-азербайджанских связях, Сулейманов сказал, что необходимо еще больше развивать их.

«Мы очень часто забываем о важности стратегического партнерства, которое развивалось и должно развиваться. У нас в целом очень хорошее представление о наших отношениях с США. И мы ожидаем дальнейшего развития отношений при администрации Дональда Трампа», - добавил он.

Напомним, что ранее в связи с визитом в США Бако Саакяна, представляющегося «президентом» вымышленного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и проведением мероприятия, пропагандирующего вымышленный режим, в административном здании Конгресса США посол США в Азербайджане Роберт Секута был вызван в МИД.

Послу была передана нота протеста, направленная министерством иностранных дел Азербайджана Госдепу США,

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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