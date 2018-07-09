Азербайджан и Болгария обсудили вопросы военного сотрудничества

9 июля 2018 19:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в понедельник встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Болгарии в Азербайджане Николаем Янковым, говорится в сообщении минобороны.

Поздравив посла с назначением, министр обороны затронул нынешнее состояние двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией и подчеркнул важность развития отношений в этом направлении.

Касаясь военно-политической ситуации в регионе, министр отметил, что Армения продолжает проводить захватническую политику в отношении Азербайджана, добавив, что официальный Ереван, намеренно затягивая переговорный процесс, негативно влияет на обстановку в регионе.

Дипломат, в свою очередь, выразил удовлетворение своим назначением на данный пост и отметил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном во всех областях. Янков отметил, что Болгария считает Азербайджан дружественной страной, признает его территориальную целостность и является сторонником мирного решения нагорно-карабахского конфликта.

Посол добавил, что Болгария, как государство-член НАТО, готова поделиться своим опытом в военной сфере с азербайджанской армией.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы военного сотрудничества между двумя странами, расширение связей в области военного образования, организацию взаимных визитов, а также другие вопросы регионального и двустороннего сотрудничества.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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