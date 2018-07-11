МИД: Армения далека от цивилизованного поведения (ФОТО)

11 июля 2018 11:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Удерживая в заложниках двух мирных жителей Азербайджана, Армения демонстрирует то, что она действительно далека от цивилизованного поведения. Об этом в среду сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Отметим, что 11 июля 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

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