Прошло 25 лет со дня оккупации Агдамского района Азербайджана

23 июля 2018 00:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 25 лет со дня оккупации Арменией Агдамского района Азербайджана.

Вооруженные силы Армении 23 июля 1993 года оккупировали большую часть территории Агдамского района. Из 1094 кв. километров территории Агдама захвачено 882 кв. километров, один город и 80 сел. Вынужденными переселенцами стали 128 тысяч человек, 17 тысяч из них - представители старшего поколения.

В результате оккупации Агдамского района Азербайджану был нанесен материальный ущерб в размере 6,179 миллиардов долларов. Урон, нанесенный одному только сельскому хозяйству, оценивается в 992,8 миллионов манатов. В боях за Агдам погибло более шести тысяч человек.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией Вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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