Руководство минобороны Азербайджана посетило передовые подразделения в прифронтовой зоне (ФОТО)

1 августа 2018 09:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Находящиеся в прифронтовой зоне по поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили передовые подразделения, дислоцированные на различных направлениях фронта, сообщает минобороны Азербайджана в среду.

Министру обороны была доложена оперативная обстановка на макете местности. Генерал-полковник Гасанов проверил боеготовность подразделений, а также наблюдал за передовыми позициями противника и поставил соответствующие задачи.

Руководство министерства обороны высоко оценило боеспособность, материально-техническое обеспечение и оснащение подразделений боеприпасами, вооружением и военной техникой, а также морально-психологическую подготовку личного состава.

Министр обороны ознакомился с условиями в подразделениях, за чайным столом побеседовал с личным составом.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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