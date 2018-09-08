ВС Армении нарушили режим прекращения огня 75 раз за сутки

8 сентября 2018 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 75 раз, говорится в субботу в сообщении министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Воскеван Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Мезем и на безымянных высотах на территории Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, , Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Джебраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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