Эльхан Алескеров: Отказавшись от переговоров с Баку, Пашинян может лишиться кресла премьера

БАКУ /Trend/ - В условиях усугубления в Армении внутриполитической ситуации, вызванной в первую очередь неумением вывести из кризиса экономику, а также чередой арестов олигархов и членов «карабахского клана», Пашинян нарушил внешнеполитический спектр политики страны. Если многогранные отношения с Россией он вогнал в турбулентное состояние, то на возможности урегулирования карабахского конфликта он фактически хочет поставить крест. Для того, чтобы понять отсутствие у Пашиняна намерений решать проблему Карабаха, достаточно проанализировать его последние заявления.

1. "Переговорному процессу больше всего мешает та воинственная атмосфера, которая формируется из-за неконструктивной, агрессивной деятельности и риторики правительства Азербайджана".

2. Пашинян вновь подтвердил, что не считает себя уполномоченным вести переговоры от имени Карабаха, потому что не является ни президентом, ни премьер-министром "этой страны".

3. Пашинян отметил, что без участия Карабаха разрешение конфликта невозможно.

4. Пашинян исключил компромиссы со стороны Армении в переговорах по Карабаху.

Представляется, что в регионах Армении люди далеки от «революционных» идей Пашиняна, его влияние распространяется на завсегдатаев ереванских кофеен и городских жителей, проживающих вокруг центральной площади Еревана. Пашиняну не удается установить контроль над Карабахом, где по-прежнему правит Бако Саакян, являющийся ставленником Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна. Арест в Ереване бывшего президента Армении, лидера "зорибалаяновского карабахского клана" Роберта Кочаряна озлобил эту мафиозную группу. В среде данного клана существует глубокий страх от происходящих в Ереване процессов. Наиболее отчетливо это проявилось в ходе сбора в Карабахе подписей об освобождении Кочаряна из-под ареста, а также молчаливое поведение в ходе событий его карабахского земляка Сержа Саргсяна, который окопался в "Степанакерте" (Ханкенди).

Несмотря на громкие рапорты и популистские заявления Пашиняна об успешной борьбе с коррупцией, тупиковая экономическая ситуация ввергла в уныние не только Армению, но и самых ярых сторонников "миацума" Карабаха. Ситуация усугубляется, так что на содержание оккупационных сил в далеком Карабахе у Армении нет не только денег, но и человеческих ресурсов. Противоречивыми заявлениями по Карабаху Пашинян отвергает возможность ведения переговоров с Азербайджаном.

Президент Ильхам Алиев заявил о неприемлемости тезиса о том, что "Азербайджан должен вести переговоры с "Нагорно-Карабахской республикой". Баку категорически отвергает заявления о том, что оккупированные азербайджанские территории якобы являются частью "Нагорно-Карабахской республики".

Создается впечатление, что Пашинян пытается нарушить переговорный процесс и вся ответственность за последствия лежит на нем. Тем самым он теряет последнюю возможность сохранения своей власти, которая могла бы усилиться при курсе на ведение переговоров с Азербайджаном по Карабаху. Он загнал себя в ловушку, и если под давлением сопредседателей Минской группы Ереван все же вынужден будет сесть за стол переговоров с Азербайджаном, в Армении неизбежен политический взрыв. Вопрос в том, когда его усадят за стол переговоров...

Эльхан Алескеров, руководитель экспертного совета Baku Network, доктор философии

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