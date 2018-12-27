БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорного Карабаха обратится в международные организации в связи с незаконными действиями армян на оккупированных азербайджанских территориях, сказал на пресс-конференции председатель Общественного объединения «Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана» Турал Гянджалиев, сообщает в четверг Trend.

Также он отметил, что со следующего года азербайджанская община будет участвовать в международных мероприятиях.

"Мы намерены участвовать в дебатах с международными организациями и быть активными в социальных сетях. Армянская сторона распространяет информацию, полную клеветы, пытаясь убедить в ней международные организации. Через социальные сети и на международных мероприятиях мы будем распространять правду», - сказал Гянджалиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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