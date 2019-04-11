Посол США позитивно оценил контакты между сторонами нагорно-карабахского конфликта

БАКУ/Trend/ - Я очень рад, что стороны нагорно-карабахского конфликта продолжают контактировать.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

«Я очень рад, что стороны продолжают контактировать и, что состоится еще одна встреча. Сопредседатели надеются помочь созданию соответствующей атмосферы, пространства и обеспечить поддержку сторонам, чтобы они вместе проработали и обсудили очень сложные вопросы, которые в настоящее время разделяют их. Очевидно, что цель заключается в достижении мира», - сказал посол.

Далее, Литценбергер рассказал о приоритетах своей деятельности в Азербайджане.

«Я надеюсь достичь ряда целей, связанных с укреплением и без того очень прочных двусторонних отношений между США и Азербайджаном. Одна из моих целей - это сделать все возможное, чтобы расширить возможности для наших стран и народов, чтобы получше узнать друг о друге, о культурах друг друга. Я также надеюсь обеспечить расширение доступа к образованию на английском языке здесь, в Азербайджане», - заключил он.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

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