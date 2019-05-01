Уильям Гил: США с нетерпением ждут возможности принять у себя встречу глав МИД Азербайджана и Армении

1 мая 2019 18:40 (UTC+04:00)

БАКУ / Trend/ - США с нетерпением ждут возможности принять у себя встречу глав МИД Азербайджана и Армении.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам заместитель посла США в Азербайджане Уильям Гил.

«Как вы знаете, США являются сопредседателем Минской группы, и мы полны решимости работать со сторонами, чтобы помочь в урегулировании конфликта путем переговоров. В связи с этим мы с нетерпением ждем возможности принять у себя встречу сторон, министров иностранных дел. Были дискуссии по этому поводу, и они продолжаются. Мы надеемся, что сможем поделиться в будущем позитивной новостью», - сказал Уильям Гил.

Напомним, что ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что США предложили провести очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в Вашингтоне.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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