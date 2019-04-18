США предложили провести встречу по карабахскому урегулированию в Вашингтоне

18 апреля 2019 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - США предложили провести очередную встречу глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в Вашингтоне.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе пресс-конференции в Польше.

Мамедъяров рассказал о своей встрече с главой МИД Армении с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анжея Каспршика в Москве.

«Я проинформировал о нашем стремлении к решению конфликта, которому почти 30 лет, и отметил, что нам нужно добиться прорыва. Вчера мы получили приглашение от США посетить Вашингтон, где госсекретарь также выдвинет свои предложения для достижения прорыва в урегулировании конфликта», - сказал министр.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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