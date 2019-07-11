Ровшан Рзаев: Удерживая территории Азербайдана под оккупацией, агрессор-Армения нарушает права сотен тысяч людей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Удерживая территории Азербайджана под оккупацией, Армения нарушает права сотен тысяч людей.

Об этом сказал глава Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев на встрече с делегацией во главе с комиссаром по правам человека Совета Европы Дуней Миятович, находящейся с визитом в Азербайджане, сообщает в четверг Trend.

Рзаев проинформировал Миятович о проблемах, с которыми столкнулись один миллион 200 тысяч наших соотечественников, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, их материальных и моральных потерях, отношении международных организаций к решению этой проблемы, работе, проводимой Азербайджанским государством, и предстоящих задачах.

Было отмечено, что Президент Ильхам Алиев, как один из приоритетов социальной политики, обеспечивает улучшение жилищно-бытовых условий и повышение материального благосостояния вынужденных переселенцев Первый вице-президент Мехрибан Алиева проводит целенаправленную работу по решению проблем этой категории граждан.

Миятович высоко оценив сотрудничество с Госкомитетом, подчеркнула, что главной целью ее нынешнего визита является оказание всесторонней помощи в сфере обеспечения человеческих и гражданских прав и свобод, поддержке этого процесса.

Миятович сказала, что во время пребывания в Азербайджане провела встречи с вынужденными переселенцами в общежитии Азербайджанского технического университета и “Шушинском городке в Сабунчинском районе Баку, добавив, что повторно посетит Азербайджан.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году, ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли соглашения о режиме прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США, ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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