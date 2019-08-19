ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции

19 августа 2019 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Иджеванского районов, в селe Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селe Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Асрик Джырдахан Товузского района, в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Кенгерли, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Вейселли Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 18 августа 09:36
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 16 августа 10:10
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 15 августа 11:30
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 14 августа 10:34
На конкурсе «Кубок моря-2019» проведена артиллерийская стрельба по малоразмерной морской цели
Общество 13 августа 20:29
Состоялся четвертый этап конкурса «Снайперский рубеж» (ФОТО)
Общество 13 августа 18:59
Лента новостей
«Народный Банк Казахстана» объявляет тендер на капремонт
Тендеры 10:02
В Калифорнии спортивный автомобиль McLaren продали на торгах за рекордные $19,8 млн
США 09:55
Узбекистан может начать поставки текстильной продукции в США
Бизнес 09:51
Мэрия Бишкека с 1 октября в пилотном режиме запустит электронное билетирование
Кыргызстан 09:49
Нацпавильон в Чэнду познакомит жителей Китая с белорусским товаром и укрепит бизнес-партнерство стран
Беларусь 09:43
Банк Израиля предлагает перейти школам на пятидневную неделю
Израиль 09:41
В какие страны экспортируются азербайджанский полипропилен и полиэтилен?
Энергетика 09:29
Глава МИД Ирана может посетить Японию в конце августа
Другие страны 09:19
В Туркменистане действует кредитование малого и среднего предпринимательства
Финансы 09:05