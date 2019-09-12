Пропагандирование туристического потенциала оккупированных территорий недопустимо — Фуад Нагиев

12 сентября 2019 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Пропагандирование туристического потенциала оккупированных территорий и зон конфликтов абсолютно недопустимо.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму, об этом сказал председатель Агентства Фуад Нагиев на проходящей в Санкт-Петербурге (Россия) 23-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации.

Он отметил, что соблюдение принятых в организации этических норм со стороны всех ее членов может улучшить эффективность деятельности и престиж организации.

По словам Фуада Нагиева, некоторые страны на онлайн платформах, выставках и международных мероприятиях допускают провокации против территориальной целостности других стран. Это крайне недопустимо и должно быть предотвращено.

Напомним, что девятого сентября в Санкт-Петербурге началась 23-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации с участием министров туризма, руководителей государственного и частного секторов.

В работе сессии принимают участие более 1100 лиц, в том числе 65 министров и заместителей министров туризма. Повестка сессии включает в себя такие вопросы, как роль туризма в образовании и создании новых рабочих мест, важность инноваций и предпринимательства в поддержке международного туризма.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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