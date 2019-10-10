Руководитель общины: Было бы лучше, если Армения вынесла на обсуждение не "сотрудничество во имя мира", а ущерб, нанесенный этому сотрудничеству

10 октября 2019 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По информации, распространенной в армянских СМИ, 11 октября 2019 года на оккупированных территориях Азербайджана планируется проведение форума под названием "Сотрудничество во имя справедливости и мира - друзья Арцаха". Основными докладчиками форума станут представители режима хунты, созданной на оккупированных территориях Азербайджана, и там, в основном, будут обсуждаться две, так называемые, темы - "право народа Арцаха на самоопределение" и "возможности урегулирования конфликта мирным путем и увеличения международных связей Арцаха".

По этому поводу руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев распространил заявление, передает в четверг Trend.

"Какое право имеет официальный Ереван, далекий от чувства справедливости, являющийся помехой в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта со своей деструктивной позиции говорить о "сотрудничестве во имя справедливости и мира"? Какой вклад в вопросы "сотрудничества во имя мира" внесла Армения? Было бы лучше, если Армения вынесла на обсуждение не справедливость, а свою несправедливость, не "сотрудничество во имя мира", а ущерб, нанесенный этому сотрудничеству. Тогда мир больше поверил бы в искренность Армении.

Я, как руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, заявляю, что проводя, так называемый, "форум" на оккупированных территориях Азербайджана, Армения и режим хунты преследуют цель легитимизировать свои захватнические деяния. Также вызывает смех "право народа Арцаха на самоопределение". Этот "форум" очередная игра Армении, которая убив азербайджанцев - исконных жителей Нагорного Карабаха, осуществила здесь этническую чистку, под прикрытием "принципа самоопределения". Форум служит не сотрудничеству во имя справедливости и мира, а оправданию оккупации и этнической чистке", - говорится в заявлении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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