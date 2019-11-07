ВС Армении 23 раза нарушили режим прекращения огня

7 ноября 2019 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 23 раза нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.
С позиций, расположенных в селe Шаваршаван Ноемберянского района, в селe Паравакар, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селe Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Агбулаг Товузского района, в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шураабад Агдамского района, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан и Хорватия обсудили расширение военного сотрудничества
Политика 6 ноября 19:33
Посол: Решение нагорно-карабахского конфликта важно в плане развития и обеспечения безопасности Южного Кавказа
Политика 6 ноября 13:08
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 6 ноября 09:50
В воинских частях азербайджанской армии пройдет День открытых дверей
Политика 5 ноября 12:15
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 5 ноября 09:57
В Баку начинает работу заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
Политика 5 ноября 09:35
Лента новостей
Вырос товарооборот Турции с Туркменистаном
Турция 10:38
Решены все вопросы, связанные с проектом TAP – министр
Энергетика 10:35
Банк Израиля предлагает перевести школы на пятидневку и сократить каникулы
Израиль 10:30
В Грузии увеличились налоговые поступления в госбюджет, выплачиваемые иностранными компаниями
Финансы 10:28
Иран не пустил инспектора МАГАТЭ на ядерный объект
Ядерная программа 10:22
Партии Мусават и НФА действуют не в интересах народа, а внешних сил - депутат
Политика 10:22
При стрельбе в закусочной в США погиб человек
США 10:17
В WhatsApp изменились настройки приватности
ИКТ 10:14
Президент компании SOCAR об уровне добычи на Нефтяных Камнях
Энергетика 10:10