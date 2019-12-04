Началась встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями МГ ОБСЕ

4 декабря 2019 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Началась встреча главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Словакии, сообщает в среду Trend со ссылкой на страницу МИД в Твиттер.

«Началась встреча министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Эндрю Шофером и Стефаном Висконти в кулуарах министерской встречи ОБСЕ в Братиславе», - говорится в сообщении.

Отметим, что Мамедъяров осуществил визит в Словакию с целью участия в 26-й встрече Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Братиславе.

Ожидается, что Мамедъяров встретится с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном, при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в рамках 26-го Министериала ОБСЕ.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ, при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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