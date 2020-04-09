Россия не признает Нагорный Карабах в качестве независимого государства - МИД РФ
Нагорно-карабахское урегулирование не зависит каким-либо образом от так называемых "выборов", проведенных на оккупированных территориях Азербайджана - в Нагорном Карабахе.
Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов.
"РФ не признает Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Его статус должен быть определен путем политических переговоров, чем и занимается Минская группа ОБСЕ".
"При этом не считаем, что ход дальнейшего процесса мирного урегулирования каким-либо образом зависит от упомянутого мероприятия", - указала официальный представитель МИД РФ.
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