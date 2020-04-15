Брайза: Т.н. «выборы» в Нагорном Карабахе не способствуют созданию позитивной атмосферы для переговоров

БАКУ/Trend/ - Так называемые «выборы» в Нагорном Карабахе не способствуют созданию позитивной атмосферы для переговоров по урегулированию конфликта.

Об этом сказал Trend бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

«Конечно, проведение выборов одной страной на оккупированной территории другой страны вовсе не способствует формированию психологического настроя, необходимого для примирения двух противоборствующих стран. В случае с Нагорным Карабахом, он является частью Азербайджана, как это признают все страны мира. Было бы лучше, если бы эти так называемые «выборы» не проводились», - сказал он.

Брайза отметил, что в заявлениях правительств, которые он видел, четко говорится, что эти так называемые «выборы» ничего не значат, поскольку они не признают так называемую «независимость» Нагорного Карабаха.

«Но в целом, как я уже сказал, эти так называемые «выборы» не способствуют созданию позитивной атмосферы для переговоров. Основополагающие принципы нагорно-карабахского урегулирования, которые обсуждались в течение длительного времени и были согласованы в принципе в январе 2019 года, предусматривают, что жители Нагорного Карабаха будут иметь право избирать своих представителей, но это возможно после того, как будет достигнуто рамочное соглашение, основанное на базовых принципах, достигнутых по нагорно-карабахскому конфликту», - подытожил он.

Напомним, что конфликт между двумя странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)