ОЭС высоко ценит приверженность Азербайджана к продвижению целей организации в области туризма - генсек

БАКУ /Trend/ - Организация экономического сотрудничества (ОЭС) высоко ценит приверженность Азербайджана к продвижению целей ОЭС в области туризма.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири в ходе проходящего в Баку первого форума туроператоров Организации экономического сотрудничества.

"Правительство Азербайджана приложило немало усилий для развития туризма, о чем свидетельствует растущий приток туристов в эту "Страну огней". Мы высоко ценим приверженность Азербайджана к продвижению целей ОЭС в области туризма. Как ОЭС, мы по-прежнему привержены поддержке целей каждого государства-члена в развитии туризма и будем продолжать наши усилия в этом направлении", - подчеркнул он.

Отметим, что Организация экономического сотрудничества включает в себя следующие страны-члены: Афганистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан и Узбекистан.

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