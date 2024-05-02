Туризм создает условия для внутреннего и международного диалога - Зорица Уросевич

БАКУ /Trend/ - Туризм создает условия для внутреннего и международного диалога.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявила исполнительный директор Всемирной туристской организации ООН Зорица Уросевич во время панельных обсуждений на тему "Туризм как инструмент, объединяющий людей и способствующий межкультурному диалогу" в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

Она отметила, что туризм играет важную роль в экономическом развитии.

"В 2023 году в мире было зарегистрировано более одного триллиона туристов. Это довольно большое число. Мы видим тенденцию роста в сфере туризма во всем мире, множество людей пересекают границы, знакомятся с другими культурами, меняют свое восприятие. В этом смысле мы видим, как туризм способствует внутреннему и международному диалогу", - добавила З.Уросевич.

Отметим, что в форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

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