ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки и минометы разного калибра, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского районa.

Точным ответным огнем минометных подразделений азербайджанской армии огневые точки противника были подавлены.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.