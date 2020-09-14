Азербайджанские женщины Европы выразили протест против фотосессии Анны Акопян с оружием в руках

БАКУ /Trend/ - Объединие азербайджанский женщин Европы "Родина-мать" выразило решительный протест против участия Анны Акопян - супруги армянского премьера - в незаконных военных учениях на оккупированных территориях Азербайджана в Нагорном Карабахе, а также распространения фотографий, на которых она целится из автомата в сторону азербайджанских окопов.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, в заявлении, адресованном международной общественности за подписью председателя Объединения Маисы Агамирзоевой, подчеркивается, что фашистская Армения на протяжении 30 лет держит под оккупацией территорию Азербайджана - Нагорный Карабах и прилегающие районы, международные организации и ведущие страны мира признают этот факт, однако официальный Ереван игнорирует требования мирового сообщества освободить оккупированные территории, совершает провокации на линии соприкосновения и государственной границе с Азербайджаном, который пытается урегулировать конфликт мирным путем. В ходе июльских боестолкновений весь мир стал очевидцем вероломства Армении.

В заявлении отмечается, что Анна Акопян в целях сокрытия того, что Товузскую провокацию затеяло возглавляемое ее супругом правительство, маскируясь миролюбием, обратилась к азербайджанским матерям. Подчеркивается, что последние фотографии Анны Акопян, которая в 2018 году, декларируя себя защитницей мира в регионе, пригласила азербайджанских женщин присоединиться к кампании "Женщины за мир", ее призыв к армянским женщинам защищать оккупированную территорию соседней страны с оружием в руках говорит о двуличной внешней политике Армении. Если уж в Армении женщины готовятся к войне, какова цена миролюбивым заявлениям этой страны?!

Объединение считает, что несмотря на отсутствие случаев резкой эскалации на азербайджано-армянской границе и линии соприкосновения, беспокоящие моменты все еще сохраняются и сообщения в социальных сетях и мировых СМИ лишь усиливают эту обеспокоенность.

Объединение, требуя урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности и международно признанных границ Азербайджана, заявило, что Армения должна прекратить атаки на мирных жителей Азербайджана и немедленно покинуть оккупированные территории Азербайджана в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН и ОБСЕ.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)