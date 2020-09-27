Минобороны: Войска Азербайджана приступили к контрнаступательной операции по всему фронту

БАКУ /Trend/ - В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование Азербайджанской Армии приняло решение начать контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

"Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их.

Согласно полученной информации, 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «OSA» подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении было уничтожено на различных направлениях. Боевой вертолет Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана был сбит в Тертерском направлении, члены экипажа живы.

Молниеносная контрнаступательная операция наших войск продолжается", - говорится в сообщении миноборны.