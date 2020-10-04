В результате армянских артобстрелов имуществу гражданского населения Азербайджана нанесен серьезный ущерб - МЧС

БАКУ /Trend/ - Армянские вооруженные силы, грубо нарушая нормы и принципы международного гуманитарного права, продолжают артобстрел густонаселенных азербайджанских городов и сел, а также гражданских объектов, в том числе частных и многоквартирных домов, фермерских хозяйств, нанося значительный ущерб как государственному, так и частному имуществу.

Как сообщили в воскресенье Trend в МЧС Азербайджана, в результате попадания снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении, в городе Тертер в частном доме, принадлежащем гражданину, и в хозяйственном объекте на приусадебном участке возник пожар. Благодаря оперативному вмешательству пожарных расчетов Государственной противопожарной службы МЧС, большая часть частного дома, на который перекинулся огонь, была защищена от пожара.

В результате артобстрела со стороны подразделений ВС Армении в двух квартирах двухэтажного жилого дома в городе Тертер возник пожар, часть квартир была защищена от огня.

В результате армянского артобстрела сгорели воспламеняющиеся конструкции крыши двух частных домов в городе Тертер. Остальная часть этих домов была защищена от огня.

Помимо этого, в МЧС поступила информация о пожарах, возникших в семи частных домах, а также в одном торговом объекте в Тертере в результате попадания снаряда. Однако ввиду непрекращающегося обстрела армянскими ВС этих территорий пожары в данных домах потушить не удалось.

В городе Бейлаган снаряд, выпущенный подразделениями ВС Армении, полностью разрушил один из домов, а также конструкции крыш двух близлежащих частных домов. Привлеченные на территорию войска гражданской обороны МЧС, соответствующие расчеты Муганского регионального центра и Государственной противопожарной службы извлекли из-под руин тела двух погибших.

В МЧС отметили, что в целях тушения пожаров, возникших в результате армянских артобстрелов на различных объектах, в том числе гражданских, а также в частных и многоквартирных домах, хозяйствах, инфраструктурных объектах, министерство работает в усиленном режиме. В связи с чрезвычайными ситуациями министерство просит звонить на номер горячей линии "112".

(Текст: Турал Гараджаев)