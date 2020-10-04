В Грузии главный редактор обратился к официальному Тбилиси и мировому сообществу

БАКУ/Trend/ - Председатель функционирующего в Грузии Союза "Правовой и научно-методический просветительский центр "Maaриф", главный редактор одноименной газеты-журнала Аладдин Гарабаглы обратился с письмом к президенту, премьер-министру, председателю парламента этой страны, посольствам различных стран и международным структурам.

Подчеркнув, что обращается от имени азербайджанцев Грузии, главный редактор отметил, что 30 лет назад Армения, нарушив территориальную целостность Азербайджана, оккупировала Нагорный Карабах и прилегающие к нему 7 районов, провела на этих территориях этническую чистку, до сих пор не выполняет резолюции Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884, а также, игнорируя нормы и принципы международного права, продолжает провокационные действия и создает еще более угрожающую ситуацию в регионе.

Главный редактор призвал Грузинское государство и мировое сообщество поддержать правую и справедливую позицию Азербайджана, оказать влияние на захватническую Армению с целью освобождения оккупированных территорий Азербайджана, обеспечить в рамках международного права выполнение четырех резолюций ООН.