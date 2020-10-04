Известные азербайджанцы, живущие в различных странах мира, выражают поддержку Родине

БАКУ /Trend/ - В результате военных провокаций, совершаемых вооруженными силами Армении против Азербайджана начиная с 27 сентября 2020 года, есть погибшие и раненые среди военнослужащих и гражданского населения Азербайджана, в числе которых два школьника. Также нанесен большой ущерб жилым домам и другим гражданским объектам.

Aзербайджанская армия, проводя контрнаступательные меры, дает адекватный отпор на вражеские провокации.

Азербайджанцы, проживающие в зарубежных странах, через социальные медиа выражают горячую поддержку родному государству и армии, принимают активное участие в информационной борьбе, доведении правды о конфликте до международной общественности.

Один из наиболее влиятельных американских бизнесменов Aмир Аллахверди пишет в Facebook: “Дорогие соотечественники, мы с вами. Карабах – это Азербайджан!”.

Живущий в США знаменитый соотечественник Узеир Новрузов, попавший в Книгу рекордов Гиннеса, отмечает: “...На территории Aзербайджана идет война, моя мать тоже там. Молюсь за Aзербайджан и свою мать...”

Атлет сборной Турции, азербайджанец Рамиль Гулиев пишет: “30 лет наши земли находятся под оккупацией... Желаю азербайджанской армии победы! Карабах – это Азербайджан!”.

Внучка автора слов Государственного гимна Азербайджана Ахмеда Джавада - Ягут Абдуллаева, живущая в Израиле, отмечает: ”Очень важно разоблачать фальсификацию истории вопроса в мировых СМИ, захваченных журналистами армянского происхождения. До сих пор еще никому не удавалось и не удастся постоянно обманывать мировую общественность. Мы с вами, дорогие соотечественники! Победа за тобой, Азербайджан!“.

Наш соотечественник, известный блогер Гусейн Гасанов пишет: “Я с тобой, Азербайджан!”.

Сегодня, когда провокации Армении против гражданского населения и военнослужащих Азербайджана продолжаются, Государственный комитет по работе с диаспорой призывает всех соотечественников и каждого, кто на стороне правды и справедливости, оказать поддержку в доведении реалий конфликта до мировой общественности, быть рядом с азербайджанским государством, и выражает всем признательность за оказанную в этом деле моральную поддержку.