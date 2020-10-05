В результате обстрела Арменией населенных пунктов Азербайджана погибли 3, ранены 7 детей

БАКУ /Trend/ - Из 24 лиц, погибших с 27 сентября и по настоящее время в результате обстрела армянской стороны мирного азербайджанского населения, трое детей.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказала глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Гюнай Салимзаде, сообщает в понедельник Trend.

Она отметила, что в период с 27 сентября по настоящее время погибли 24 гражданских лица, 5 из которых женщины, 3 - дети.

Салимзаде также добавила, что среди 121 раненых 30 - женщины, 7 - дети.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)