Омбудсмен Азербайджана распространила заявление в связи с ракетным обстрелом Мингячевира

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева распространила заявление в связи с ракетным обстрелом вооруженными силами Армении города Мингячевир, в котором расположены крупное водохранилище и электростанция, сообщает во вторник Trend.

В заявлении говорится, что 4 октября 2020 года, около 23:00 часов вооруженные силы Армении подвергли ракетному обстрелу густонаселенные пункты Мингячевира: "ВС Армении умышленно обстреливают Мингячевир, расположенный на расстоянии более, чем 100 км от региона, где идут боевые действия, в котором живет более 100 тысяч человек. Одна из ракет упала в районе электростанции, другая - вблизи дома, где живут мирные жители. К сожалению, в результате попадания ракеты в частный дом пять человек получили телесные повреждения различной степени и были госпитализированы, дому нанесен крупный ущерб. В этом промышленном городе находится самое большое водохранилище Южно-кавказского региона - Мингячевирское водохранилище и электростанция. Нанесение ударов по этим объектам может иметь серьезные экологические последствия для Южного Кавказа. Армения, которая грубо нарушив нормы и принципы международного права, в том числе, международные нормы гуманитарного права, и в частности, Женевские Конвенции 1949 года и их Дополнительные протоколы, подвергла ракетному обстрелу Мингячевирское водохранилище и энергоблок Мингячевирской электростанции, что представляет серьезную угрозу для окружающей среды и энергоснабжения не только в Азербайджане, но и во всём регионе.

«Мы еще раз призываем международные организации заставить захватническую Армению прекратить преступные действия, приводящие к риску глубокой экологической катастрофы в регионе и грубому нарушению права гражданского населения на безопасную жизнь, потребовать от Армении освобождения от оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих районов, являющихся историческими землями Азербайджана, и принять срочные меры, предусматривающие международную правовую ответственность», - говорится в заявлении.

(Текст: Кямаля Сеидова.)