Минобороны Азербайджана: Солдаты противника самовольно покидают боевые позиции и бегут

БАКУ /Trend/ - 7 октября, в ходе боев на разных направлениях фронта в результате ударов азербайджанской армии противник понес большие потери.

Как передает Trend со ссылкой на Минобороны, было уничтожено около 10 танков противника, 6 артиллерийских орудий Д-20, 1 самоходная артиллерийская установка «Акация», около 30 машин и большое количество личного состава.

В районе обороны частей 1-го и 7-го полков, группа солдат противника самовольно покинула боевые позиции и бежала.