Преступления Армении должны быть расследованы, а виновники и исполнители наказаны – Натаван Кацман

БАКУ /Trend/ - Преступления Армении должны быть расследованы, а виновники и исполнители наказаны, сказала Trend израильский эксперт-юрист Натаван Рашидова Кацман, комментируя грубые нарушения режима гуманитарного перемирия со стороны Армении.

«Армения продолжает нарушать международное право, открыто занимается терроризмом даже после объявления гуманитарного перемирия, которое, как мы видим, в очередной раз обернулось армянской ложью и демонстрацией неуважения к России и Азербайджану», - сказала Кацман.

Также, по мнению эксперта, обстрел мирного населения Гянджи по приказу армянского руководства является военным преступлением Армении против человечности. Она считает, что это ещё одно грубое нарушение норм международного права со стороны Армении.

«Это бесчеловечная агрессия армянских террористов, вспыхнувшая с новой силой от безысходности и поражения на поле боя, направлена на мирное население, на то, чтобы запугать народ», - сказала она.

«Об этой преступной стратегии открыто заявляют армянские военачальники. То есть, помимо существующих прямых доказательств военных преступлений Армении и многочисленных свидетельств террористических актов армянского режима, есть также признание самих преступников в содеянном. Армянские военачальники не гнушаются открыто давать интервью, с умным видом разъясняя цели нанесения атак на мирное население Азербайджана - устрашить народ. Только народ Азербайджана запугать невозможно. Наоборот, он сплотился как никогда и уверен в своей победе. А террористические акты армян лишь подливают масла в котел народного гнева против армянских агрессоров».

Согласно IV Женевской конвенции и Дополнительным протоколам, принятым в 1977 году, категорически запрещено делать мирное население объектом ударов, а также наносить удары по значимым объектам жизнеобеспечения мирного населения и объектам энергетической инфраструктуры, сооружениям и транспортным сетям.

Кацман также отметила, что необходимо наказать агрессора путем привлечения международных организаций для ознакомления с ситуацией, подачи петиций и исков в соответствующие международные трибуналы, требования наложить санкции на агрессора, принуждения к выплате компенсаций жертвам терактов, личными уголовными преследованиями лиц, отдающих приказы о совершении военных преступлений, командиров, ответственных за эти преступления.

«Необходимо обеспечить безопасность жителей всего Азербайджана, включая освобожденные территории и территории смежные с ними, принимая превентивные меры с целью самозащиты и предотвращать любые попытки террористических атак, грамотно используя право государства на самозащиту. Это фундаментальное право любого государства закреплено в Уставе ООН и успешно применяется ведущими странами мира для защиты своей страны и ее мирного населения от атак (в том числе только планирующихся) со стороны другого государства», - сказала эксперт.

Список запрещенного оружия обширен и армянские оккупанты грубо нарушают запреты на применение такого оружия. В своих преступлениях Армения использует запрещенное оружие и боеприпасы, среди них ракеты и кассетные бомбы. Данные боеприпасы разрушаются при взрыве и распадаются на множество мелких осколков, представляют большую угрозу и приносят чрезмерные страдания жертвам, поэтому они были категорически запрещены к применению Дублинской конвенцией по кассетным боеприпасам в 2008 году. Также запрещено, например, использование разрывных боеприпасов массой до 400 грамм, использование противопехотных мин и др.

«Кроме того, армянское военное руководство, находясь в панике, наносит атаки оружием неизбирательного действия, запуская ракеты без разбора в мирные спальные районы городов - применение такого оружия ограничено I протоколом к Женевским конвенциям 1949 года», - добавила Кацман.

(Автор: Клавдия Ромакаева)

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