Вопрос нагорно-карабахского конфликта не входит в обязанности ОДКБ - политолог

БАКУ /Trend/ - Вопрос нагорно-карабахского конфликта не входит в обязанности ОДКБ, сказал в понедельник Trend казахстанский политолог Ислам Кураев.

По словам Кураева, в вопросе нагорно-карабахского конфликта Казахстан полностью поддерживает позицию Азербайджана. Политолог выразил мнение, что если брать во внимание ОДКБ, то, безусловно, Беларусь сейчас не в состоянии что-то сказать по этому вопросу, а Казахстан никогда не поддержит Армению.

«Это связано с тем, что в данном случае стоит вопрос оккупации международно признанных границ Азербайджана, а в кодекс ОДКБ территориальные конфликты не входят», - сказал Кураев.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного типа.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)