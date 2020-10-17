В результате ракетного обстрела Гянджи со стороны ВС Армении полностью разрушено 20 домов (ФОТО)

ГЯНДЖА /Trend/ - В результате ракетного обстрела со стороны ВС Армении города Гянджа во второй раз полностью разрушено 20 домов.

Как сообщает спецкор Trend c места происшествия, в результате ракетного обстрела также полностью разрушены школа и поликлиника, нанесен значительный ущерб 100 домам.

Отметим, что в результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами примерно в час ночи 17 октября 2020 года жилых кварталов в центральной части Гянджи, второго по величине города Азербайджана, расположенного вне прифронтовой зоны, скончались 13 человек, 52 человека получили различные ранения, многочисленным объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам нанесен значительный ущерб.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)