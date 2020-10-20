Армения - сателлит глобальных провокаторов, действующих через армянскую этнополитическую сеть – зарубежные СМИ

БАКУ/Trend/ - Карабахский конфликт - продукт мировой армянской диаспоры и западных спецслужб.

Как сообщает Trend со ссылкой на сайт gradator.ru, об этом говорится в материале, опубликованном зарубежными СМИ относительно армянской диаспоры.

«Богатые, структурированные в различные националистические организации армяне, поддерживаются и используются транснациональными капиталистами и спецслужбами целого ряда стран, где компактно проживает армянская диаспора.

Армянская диаспора создала механизмы и каналы отмывания теневых капиталов мировых элит, подсадила на свои финансовые дотации бюрократию и политиков, создала ряд террористических организаций, скупила и контролирует влиятельные СМИ по всему миру.

Мировая армянская диаспора создала свои фонды, "общаки" - всевозможные айастаны, куда стекаются огромные деньги. Внушительная часть этих средств идет на поддержание войны на Кавказе - у границ России, Турции, Ирана с целью их дальнейшего столкновения, ослабления и фрагментирования.

Главным препятствием региональной интеграции выступает Армения - сателлит глобальных провокаторов, действующих через армянскую этнополитическую сеть. Эта сеть - смесь фашизма, терроризма и сепаратизма.

Армянская диаспора и сейчас продолжает финансировать войну в Карабахе, подогревая националистические настроения маленького государства Армения на Южном Кавказе. Мировая армянская диаспора препятствует окончанию войны в Карабахе, питает враждой и ненавистью регион, держит в заложниках даже свой собственный народ, проворачивая с ним различные эксперименты. Война на Кавказе - это заказ транснациональных живодеров и их армянских операторов.

Жирующие армяне сидят в Лос-Анжелесе и Монако, Марселе и Каире, Москве и Краснодаре и держат в руках пульт управления Ереваном. Под их непосредственным руководством государство Армения превратилось в фашистское образование, препятствующее экономическому развитию и достижению политического согласия в регионе», - говорится в материале.