Песков заявил, что продолжение боев в Карабахе вызывает сожаление и обеспокоенность
Бои в Нагорном Карабахе продолжаются, несмотря на принятые ранее решения о перемирии, и это вызывает сожаление и обеспокоенность. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Он отметил, что устойчивого прекращения огня в регионе нет.
"Бои все равно продолжаются, это вызывает сожаление и обеспокоенность", - сказал представитель Кремля.
Операция "Ы" и другие приключения Пашиняна-Телефоняна, чертовой дюжины Акопян, голодных солдатов и дезертиров (ВИДЕО)
Лента новостей
Уничтожение исторических памятников в Нагорном Карабахе нацелено против культурной самобытности азербайджанцев на этих территориях - Анар Керимов
Для решения проблемы глобального потепления необходимо мобилизовать все климатические ресурсы - посол Лори Бристоу
Армяне пытаются заглушить голоса говорящих правду во Франции, которая считает себя "колыбелью демократии" - эксперт
Азербайджан предпринимает значимые шаги по сокращению вредных выбросов в атмосферу - Парвиз Шахбазов
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты обсудили причины затягивания решения карабахского конфликта (ВИДЕО)
Азербайджанская армия отомстила за Барду - уничтожено большое количество военной техники и живой силы ВС Армении (ВИДЕО)
Распространены кадры военной техники и вооружений, брошенных ВС Армении в боях на Губадлинском направлении (ВИДЕО)
Жительница Гадрута Евгения Бабаян призвала армянское население содействовать установлению мира в Карабахе (ВИДЕО)
Значительное продвижение ВС Азербайджана на фронте сильно беспокоит некоторые страны – иорданский генерал-майор