Песков заявил, что продолжение боев в Карабахе вызывает сожаление и обеспокоенность

Бои в Нагорном Карабахе продолжаются, несмотря на принятые ранее решения о перемирии, и это вызывает сожаление и обеспокоенность. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что устойчивого прекращения огня в регионе нет.

"Бои все равно продолжаются, это вызывает сожаление и обеспокоенность", - сказал представитель Кремля.