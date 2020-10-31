Военный конфликт в Карабахе вогнал Армению в тупик – российское издание

БАКУ /Trend/ - Война – это не только жертвы и разрушения, война – это еще и колоссальные расходы. В условиях неработающей закредитованной экономики военный конфликт всегда приводит к банкротству целой страны. Армения не стала исключением.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в статье, опубликованной в российском издании «Комсомольская правда».

Военный конфликт в Карабахе вогнал Армению в тупик: ей нечем отдавать кредиты, равно как нет смысла включать печатный станок или занимать на внешнем рынке: и в том, и в другом случае ей не светит ничего хорошего, говорится в статье.

Издание пишет, что в вооруженном конфликте в Карабахе Ереван обрек себя на беспрецедентные потери – человеческие и материальные. И если в условиях современного мира с социальными сетями количество убитых и раненых скрыть или приуменьшить практически невозможно, то материальные потери армянские власти стараются отрицать. Но постепенно, после публикаций доказательств уничтожения военной техники, результатов слежения систем объективного контроля, они начинают признавать и их.

В денежном выражении Армения понесла ущерб более чем на 2 млрд долларов.

Иностранных инвестиций после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна ждать не приходится: сначала к новому правительству зарубежные инвесторы присматривались, а присмотревшись, отказались иметь с ним дело. Россия тоже не торопится вкладывать свои деньги в бывшую советскую республику, тщательно взвесив все риски. А их создает не только война в Карабахе, но и уголовные дела против "дочек" "Газпрома" и РЖД, возбужденные Арменией именно при Пашиняне. Еще одним негативным фактором для большинства зарубежных инвесторов является тесная связь Пашиняна с Фондом Сороса, "питомцы" которого заняли практически все ключевые посты в системе управления экономикой Армении, говорится в статье.