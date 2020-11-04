Президент Армении солгал в интервью российскому телеканалу - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В интервью российскому телеканалу "РБК" президент Армении солгал, исказив факты.

Об этом в Twitter написала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в среду Trend

Она подчеркнула, что он солгал, исказив факты относительно истории, демографии и экономического положения Нагорно-карабахской автономной области: "Президент Армении отметил, что в конце 80-х годов более миллиона армян покинули Азербайджан. На самом деле факты говорят том, что согласно переписи населения 1989 года в Азербайджане проживало всего 390 505 армян», - подчеркнула представитель МИД.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)