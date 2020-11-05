С 27 сентября в результате военных провокаций Армении погибли 92 мирных жителя Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С 27 сентября по 6 ноября в результате военных провокаций Армении убиты 92, ранены 404 мирных жителя Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Помимо этого, вследствие интенсивного артиллерийского и ракетного обстрела, ведущегося ВС Армении, в негодность пришли 2 971 частный дом, 100 многоэтажных зданий и 502 гражданских объекта Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)