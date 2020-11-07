Выведены из строя несколько единиц техники ВС Армении - минобороны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Среди личного состава имеются убитые и раненые в результате артиллерийского обстрела боевых позиций на оборонительном участке 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении фронта. Несколько единиц автомобильной техники и минометных установок противника выведены из строя, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В результате операции, проведенной подразделениями Азербайджанской Армии, есть потери среди личного состава подразделений 1-го батальона 6-го горнострелкового полка противника. Также выведены из строя пушки 3-й батареи артиллерийского дивизиона Д-30 ВС противника.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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