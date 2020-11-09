Уничтоженная военная техника ВС Армении - СПИСОК

БАКУ /Trend/ - В течение суток было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы, 1 танк Т-72, 1 пушка Д-30, 1 минометный расчет, 1 военный грузовик с боеприпасами армянских ВС.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В настоящее время боевые действия продолжаются. Оперативная обстановка находится под контролем азербайджанских войск.