Францию сложно рассматривать как непредвзятого посредника в вопросе карабахского конфликта - политолог

БАКУ /Trend/ - Францию сложно рассматривать как непредвзятого посредника в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в понедельник Trend сказал украинский политолог Петро Олещук.

По его словам, Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, показала себя очень неоднозначным посредником.

Он отметил, что в позиции Франции существенную роль всегда играло желание политического руководства нравится армянской диаспоре внутри страны.

«Потому Францию во всех случаях сложно рассматривать как непредвзятого посредника», - сказал Олещук.

(Редактор: Наталья Кочнева)