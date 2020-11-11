Париж не может адекватно и объективно расценивать ситуацию в Нагорном Карабахе – политолог

БАКУ /Trend/ - Париж не может адекватно и объективно расценивать ситуацию в Нагорном Карабахе. Считаю, что, исходя из этого, нужно требовать, чтобы Франция ушла с позиции сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Об этом сказал Trend израильский юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель, комментируя, что недавно, в одном из заявлений по нагорно-карабахскому конфликту, министерство иностранных дел Франции назвало город Шуша "Шуши", что является неофициальным названием города, используемым Арменией и ее сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе.

"Когда мы сегодня говорим о Франции и о том, что она ведет себя абсолютно проармянски, называя город Шуша, основанный тюрками, - "Шуши", по-армянски, так, как его называют в сепаратистком нагорно-карабахском режиме, мы понимаем, что это заигрывание с электоратом, заигрывание с влиятельными армянскими журналистами, живущими во Франции, с влиятельными лоббистами и бизнесменами»,- сказал он.

Финкель добавил, что президент Франции Эмманюэль Макрон, который говорит о международном праве и часто апеллирует к каким-то великим ценностям французской истории, разве не знает, что с точки зрения международного права Карабахская земля принадлежит государству Азербайджан?

"Используя такие термины, как "Шуши" или "Арцах", поддерживаемые сепаратистами, тем самым Макрон лично и Франция, которую он представляет, выступают против международного права, нарушают и попирают его нормы, и не разделяют фундаментальную концепцию о целостности границ государств»,- сказал он.

Эксперт считает, что, как видно, для Макрона внутренняя политика и желание умиротворить и расположить к себе армянский электорат, наверняка, богатых армянских спонсоров, которые будут давать деньги на его партию – превыше всего.

По мнению эксперта, видя такую однобокую, необъективную, откровенно проармянскую и, что хуже того, откровенно просепаратисткую политику Франции, возникает вопрос - может ли такая страна как Франция, при таком президенте, сегодня быть частью Минской группы и являться ее сопредседателем.

"Думаю, ответ на этот вопрос очевиден - не может, потому что она предвзята, всецело на армянской стороне и поддерживает нелегитимный режим нагорно-карабахского сепаратизма, попирая все нормы международного права ", - заключил Финкель.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)