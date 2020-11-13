Покидающие Кельбаджар армяне сжигают свои дома - телеканал ВВС (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники телеканала BBC побывали в одном из освобожденных от армянской оккупации сел Кельбаджара, сообщает в пятницу Trend.

Как написал на своей странице в Twitter корреспондент телеканала Уилл Вернон, многие армяне покидают свои дома и уезжают, а некоторые из них даже поджигают их перед этим.

Отметим, что согласно трехстороннему соглашению между Азербайджаном, Россией и Арменией, армянские оккупанты должны покинуть Кельбаджарский район до 15 ноября.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )