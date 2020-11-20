Путин провел совещание по Карабаху

Президент России Владимир Путин заявил о важности урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе для внутренней безопасности РФ.

"Для нас, для России конфликты подобного рода и их урегулирование представляют особое значение, для нас это не пустые слова, имея в виду, что в России проживают миллионы армян и азербайджанцев", - сказал глава государства в пятницу на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Путин отметил, что Россию с Азербайджаном и Арменией "связывают многовековые связи". "Это имеет для нас и внутриполитическое измерение, и представляет очень большой интерес с точки зрения обеспечения внутренней безопасности, с точки зрения политики", - сказал он.

"Направление СНГ для России является приоритетным во внешней политике, это очевидная вещь для всех, это очень важно с экономической точки зрения", - заверил президент РФ. По его оценке, Россию и республики бывшего Советского Союза "связывают особые отношения". "Это глубокая кооперация, взаимозаменяемость", - назвал российский лидер некоторые аспекты взаимодействия.

Защита святынь

Россия рассчитывает на подключение к решению гуманитарных задач в Нагорном Карабахе ЮНЕСКО, а также Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), заявил Путин.

"Особо хотел бы сказать о защите исторических памятников и религиозных святынь, причем как азербайджанских, так и армянских", - сказал глава государства, отметив, что этот вопрос "имеет важное нравственное, человеческое измерение".

"Полагаю, что здесь весьма востребовано подключение ЮНЕСКО. Рассчитываем также и на помощь ЮНИСЕФ детям и подросткам, которые особенно беззащитны перед ужасами военных конфликтов", - подчеркнул Путин.

Решение гуманитарных проблем

Россия в ближайшее время направит представительную делегацию для решения насущных проблем, в том числе гуманитарных, в Нагорном Карабахе, сообщил Путин.

Российский лидер напомнил, что он находится в "постоянном контакте со своими коллегами и в Армении, и в Азербайджане". "Мы договорились с обоими лидерами, что в ближайшее время в Армению и Азербайджан будет направлена российская делегация в составе руководителей ряда министерств и ведомств", - сказал Путин.

Задачей делегации станет рассмотрение "актуальных, самых насущных вопросов реализации трехстороннего заявления от 9 ноября", включая гуманитарную проблематику, пояснил президент.

Четкая и слаженная работа российских миротворцев

Путин дал высокую оценку работе российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"Хочу отметить четкую, слаженную работу российских миротворцев", - заявил глава государства в пятницу на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

По его словам, "оперативно проведенное разминирование позволило установить хорошую, надежную связь в регионе, а развертывание миротворческих сил - остановить кровопролитие и избежать новых жертв".