Резолюция Сената является ударом по интересам Франции на Южном Кавказе - Вусал Гасымлы

БАКУ /Trend/ - 18 ноября группа французских сенаторов под влиянием армянской диаспоры и лобби представила в президиум Сената Франции проект резолюции 145 «О необходимости признания "Нагорно-Карабахской Республики"», который после обсуждения был принят 25 ноября.

Как сообщает Trend, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вусал Гасымлы, комментируя это, отмечает, что данный факт свидетельствует о неприятии новых реалий в регионе. «На самом деле, Азербайджан является самым крупным торговым партнером Франции на Южном Кавказе. 2/3 общего торгового оборота Франции на Южном Кавказе приходится именно на долю Азербайджана. Общий объем торговли Армении и Грузии с Францией меньше в два раза, чем торговый товарооборот Азербайджана с этой страной. Согласно информации на 2019 год, экспорт Азербайджана во Францию составил 537 миллионов долларов США, а стоимость товаров, импортированных из Франции, была равна 251 миллиону долларов США. Для сравнения отметим, что в 2019 году экспорт Армении во Францию составил всего 8,72 миллиона долларов США, а стоимость товаров, импортированных Арменией из Франции - 82,95 миллионов долларов США. По объему экспорта во Францию Азербайджан в 62 раза опережает Армению, по объему импорта из Франции - в 3 раза. Это показывает, что французский Сенат, вопреки основным принципам республики, отдает предпочтение покровительству армянам, а не прагматизму и справедливости», - сказал он.

Гасымлы отметил, что торговый оборот между Азербайджаном и Францией характеризовался позитивной динамикой: «В 2019 году экспорт из Азербайджана во Францию вырос на 21,5 процента по сравнению с предыдущим годом, а импорт – на 37 процентов. Среди стран, в которые экспортирует Азербайджан, Франция с долей в 4 процента занимает 11 место, и с долей в 1,83 процента занимает 12 место среди стран, из которых осуществляется импорт в Азербайджан. К продукции, которую в 2019 году Азербайджан импортировал из Франции, относятся поезда, оборудование для железных дорог и метро, эфирные масла, духи и косметические средства, лекарственные препараты, ядерные реакторы, электрооборудование, автомобили, мебель, осветительная продукция и т.д. Своим решением, принятым под влиянием армянского лобби, Сенат Франции ослабляет позиции своих компаний в Азербайджане. Помимо этого, те же самые сенаторы получают зарплату за счет налогов, выплачиваемых французскими компаниями, которые ежегодно на рынке Азербайджана продают продукцию стоимостью 200-300 миллионов долларов, участвуют в тендерах на миллиарды долларов. Выходит, что Сенат Франции, фигурально выражаясь, "пилит сук, на котором сидит". Сложно понять сенаторов, которые создают трудности французским компаниям в Азербайджане и Турции, где численность потребительского рынка составляет 10 миллионов и 83 миллиона соответственно. Такие французские компании, осуществляющие продажу своей продукции на рынке Азербайджана, как Michelin, Renault, Citroen, Peugeot, Tefal, Loreal, Dior, Lancome, YvesSaintLaurent, Louis Vuitton, Lacoste, Chloe, Chanel, Nina Ricci, Cartier, Givenchy, Garnier, Danone, Activia, President, Perrier, Evian, Elle&Ville, Doux, должны объяснить Сенату, что они выплачивают налоги в бюджет Франции ради интересов своей страны, а не армянского фанатизма».

Эксперт отмечает, что Азербайджан также является страной, которая привлекает больше всего французских инвестиций на Южном Кавказе: «В Азербайджане работают более 50 французских компаний, которые действуют в сферах энергетики (Total), транспорта (Alstom, Thales, Iveco, Systra), окружающей среды (Suez CNIM), сельского хозяйства и продовольствия (Lactalis, Danone), гостиничного бизнеса (ACCOR), банковского дела (Societe Generale), авиации и космической промышленности (Airbus, Thales). Французские компании участвовали в качестве подрядчиков в проектах на сумму 6,2 миллиарда долларов в Азербайджане. С 1995 по 2019 годы французские компании инвестировали 2,2 миллиарда долларов в экономику Азербайджана, из которых 2 миллиарда пришлись на долю нефтяного сектора и 194,1 миллиона - ненефтяной промышленности. Объем азербайджанских инвестиций во Францию составил 224,7 миллиона долларов США. В 2004-2018 годах французские компании выполнили для Азербайджана заказы стоимостью в 2,3 миллиарда долларов США. Французские компании заинтересованы в экономических отношениях с Азербайджаном. В особенности, учитывая то, что французские компании имеют большой потенциал в контексте постконфликтного строительства в Азербайджане, резолюция Сената ставит их в затруднительное положение. Эти компании должны объяснить французской общественности, парламентариям и правительству, что чрезмерное покровительство армянам наносит разрушительный удар по интересам Франции на Южном Кавказе».

По словам Гасымлы, французская компания Total обладает долей в 5% в проекте Баку-Тбилиси-Джейхан и 50% - на офшорной территории Абшерона: «Французская компания Total участвует в нефтегазовых проектах в Азербайджане, а Армения берет эти проекты под прицел и организует ракетные атаки. Компании Total все-таки следует объяснить парламенту и правительству Франции, что многомиллиардные вложения Франции в Азербайджане ставятся под угрозу со стороны Армении. В июле текущего года Армения атаковала не только территорию Товуза, но и трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, пайщиком которого является компания Total. Азербайджан защищает от армянского фашизма не только целостность своей территории, но и инфраструктуру, значимую для энергетической и транспортной безопасности Европы. На это ли в ответ Сенат Франции принимает данную резолюцию? Так зачем же Франция, стараясь представить себя в качестве политического лидера в Европе, вызывает недовольство Азербайджана, играющего значимую роль в энергетической и транспортной безопасности Европы? Создание напряженности на Южном Кавказе противоречит жизненным интересам Франции и Европы».

Эксперт также подчеркнул, что не обладая правовой силой и способностью реального воздействия, решение французского Сената идет вразрез с национальными интересами Франции: «Если Франция не хочет полностью потерять свое влияние в регионе, она должна правильно регулировать свои отношения с Азербайджаном, который является геостратегическим игроком на Южном Кавказе. Азербайджан – основной гарант мира и безопасности на Южном Кавказе. И если интересы Франции в этом регионе также заключаются в мире и безопасности, то единственное решение для нее – это сотрудничество с Азербайджаном. В противном случае, потерявшей стороной будет Франция. Франция не должна приносить свои национальные интересы в жертву покровительству армянам».