Он всегда говорил, что шехидство - достойная смерть - бабушка шехида Турала Рагимова

БАКУ /Trend/ - Турал был патриотом с того момента, как только начал себя осознавать, всегда говорил о Родине. Сегодня все благодарят меня за то, что воспитала такого героя. А я говорила, что ничего не делала, патриотизм у него в крови.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказала бабушка шехида Турала Рагимова, героически павшего в боях за освобождение Суговушана, Сусан Мамедова.

Она сказала, что Турал отправился на фронт будучи очень воодушевленным.

"Мы радовались не меньше его самого. Он очень гордился тем, что идет защищать свою Родину и освобождать земли своих предков, тоска по которым переполняла его сердце. Турал всегда говорил, что мы освободим Лачин, при этом не исключая, что может стать шехидом, и считая, что шехидство - это другая, достойнейшая смерть", - сказала Сусан Мамедова.

Отец шехида Гярай Рагимов отметил, что сын всегда желал отправиться на фронт.

"Когда Турал записался в разведку, я спросил, почему он это сделал. Сын ответил, что разведчики всегда находятся впереди. Он очень любил свою Родину", - сказал отец шехида.

Малолетний брат шехида Турала Рагимова - Мехди Рагимли очень гордится им.

По его словам, Турал всегда рассказывал ему о Лачине.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)