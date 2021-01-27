Российские военнослужащие готовятся к работе в совместном Российско-Турецком центре по контролю за прекращением огня в Карабахе

БАКУ/Trend/ - Российские военнослужащие, которые войдут в состав совместного Российско-Турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, проходят подготовку для совместного выполнения задач по мониторингу режима прекращения огня и готовятся к убытию на территорию Азербайджанской Республики, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

В ходе подготовки военнослужащие изучают структуру, предназначение, задачи и функции, порядок организации работы Совместного Центра, а также культуру, традиции и особенности страны, на территории которой предстоит выполнять задачи.

Личный состав Совместного Центра, представленный на паритетной основе от российской и турецкой сторон, будет выполнять задачи по мониторингу обстановки и контролю за соблюдением режима прекращения огня и всех военных действий с использованием беспилотных летательных аппаратов.